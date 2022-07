Rus dansçı Jamilya: Ukrayna ile festivalde olmayı isterdik, çok üzgünüm

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, `61 Ülke El Ele Hayde Horona´ sloganıyla düzenlenen 2´nci Uluslararası Horon Festivali´ne davetli olan Ukrayna halk dansları ekibi, ülkelerindeki savaş nedeniyle gelemedi. Festivale katılan Rusya ekibinin dans eğitmeni Starostina Jamilya, Ukrayna ekibinin gelememesine çok üzüldüklerini belirterek "Geçen yıl festivalde Ukrayna ekibi ile beraberdik. Biz onlarla yakın temastaydık. Bu festival bizim medeniyetlerimizi ve danslarımız birbirine çok yakın etmişti. Çok güzel bağlantılarımız vardı. Biz Trabzon´da onlarla olmayı çok isterdik. Onlarla görüştüm ve savaştan dolayı gelemeyeceklerini bildirdiler, çok üzgünüm" dedi.

Kentte, Büyükşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'nin desteği ile `61 Ülke El Ele Hayde Horona´ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Horon Festivali sürüyor. 61 ülkeden kente gelen ekipler birbirleri ile kaynaşıyor, kendi halk oyunları danslarını sergileyip, turizm merkezlerini de ziyaret ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeni ile Ukrayna ekibi katılamazken Rusya ekibi ise kendi danslarını sergiledi.

`TÜRKİYE, HUZURLU VE BARIŞÇIL BİR YER´

Rusya adına programa katılan Starostina Jamilya, Ukrayna´nın organizasyonda olmayışından üzüntü duyduklarını belirterek, "Ben burada Rusya´yı temsil ediyorum. Bu festivaldeki ikinci dönemimiz. Çok mutluyuz. Trabzon´u ve Türkiye´yi çok seviyoruz. Dışarda gezdiğimiz zaman herkes bizi bu festivalde görünce çok seviniyor ve bizim ellerimizden tutuyorlar. Türkiye ve Rusya her zaman bir ve beraberdir. Biz geçtiğimiz dönem de festivaldeydik ve o zaman Ukrayna ekibi de buradaydı. Biz onlarla yakın temasta olduk. Trabzon´daki bu festival bizim medeniyetlerimizi ve bizim danslarımız birbirine çok yakın etmişti. Çok güzel bağlantılarımız vardı. Biz çok isterdik ki bugün bu Trabzon´da onlarla burada olmayı. Sizin bu horon festivaliniz her zaman gösteriyor ki Türkiye huzurlu ve barışçıl bir yer. Ben onlarla konuştum Ukrayna´da olan savaştan dolayı katılamadılar" diye konuştu.

'BÜTÜN ÜLKELERİ SEVİYORUZ'

Rus ekibinden Grişko Vera da "Burada olmaktan çok memnunuz. Bütün ülkelerle temas içerisindeyiz. Bütün ülkeleri çok seviyoruz. Bütün ülkelerde hiçbir zaman muharebe olsun istemiyoruz. Bütün ülkeler birbirine yakın olsun, dostluk olsun istiyoruz" dedi.

'DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'´

Festival organizatörü Erdoğan Cineviz de festivallerin dünya barışına katkı sağladığını belirterek, "Festivaller dostluk, barış, birlik, beraberlik ve dünyaya barışı algılama adına o hep beraber horonun başkenti Trabzon´da yapıyoruz. Bu tür organizasyonların kültür etkinliklerini, birleşimlerin dünya barışına da katkı sunacağını düşünüyoruz. Dünyadaki siyasetçilerin gerilimleri aslında kültürlere yansımamalı. Kültür elçilerinin bu ülkemizde birliğimizi ve beraberliğimizi oluşturarak barışın simgesi olacağını düşünüyoruz. İnsanlar el ele tutuşup dünya ülkeleri öyle bu kültür kaynaşımını gerçekleştiremiyorsa biz zaten bundan haz almayız. Bu mutluluğu da insanlarla beraber yaşayamayız" diye konuştu.

'İNSANLAR EL ELE TUTUŞUP HORON OYNASIN'

Ukrayna'nın festivale katılamadığının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Cineviz, "Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaş sıkıntısı bizim Gürcistan ve Nahcivan sınır kapısındaki yaklaşık 16´ya yakın ülkemizin girişini yapamadık bu ülkeye. O ülkelerle bütün altyapı çalışmalarının yapılmasına rağmen sınırların kapalı oluşu, komşu ülkelerin birbirine karşı sınırlarını açmaması bizde büyük yankı, büyük sıkıntılar yaşattı. Biz her yıl Ukrayna´yı bu organizasyona alıyorduk. Bu yıl Rusya bizim organizasyonumuza katıldı ama Ukrayna bu organizasyonumuza katılamadı. Biz tabii ki bu duruma çok üzülüyoruz. Dünyada barış olsun, çocuklar ölmesin, insanlar el ele tutuşup horon oynasın, halay çeksin ve dünya da ülkemizin ne kadar barış öncüsü olduğunu duysun istiyoruz. Uluslararası Horon Festivali olarak horonun başkenti Trabzon´dan tüm dünyaya barış, huzur, birlik, beraberlik istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

