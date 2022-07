‘Trabzon Akvaryum’ dolup taşıyor

Açıldığı günden beri yerli, yabancı turistlerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği dünyada yeraltında yapılan ilk akvaryum olan Trabzon Akvaryumu açıldığı 19 Mayıs tarihinden itibaren 13 bin 733’ü yabancı turist olmak üzere toplamda 111 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Günlük ortalama olarak binin üzerinde ziyaretçinin Trabzon Akvaryumu gezdiğini ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her geçen gün gelen ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Genç “Trabzon Akvaryum açıldığı günden itibaren öngörülerimizin ötesinde bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Şehrimize önemli bir turizm destinasyonu kazandırdık. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak. Gelecekten oldukça umutluyuz. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum’a olağanüstü bir ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar. Bu anlamda çocukların gözbebeği olduğunu söyleyebiliriz. Deniz şehri Trabzon’u böyle bir projeyle buluşturduğumuz için oldukça mutlu ve memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Deniz kentiyiz ama birkaç deniz canlısı dışında hiçbir deniz canlısını tanımıyoruz. Oysaki denizlerde balıklar dışında yaşayan birçok su canlısı var. Burayı ziyaret edenler kişiler de bu canlıları yakından tanıma ve görme fırsatı buluyor” dedi.

Trabzon Akvaryum’un şehir için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Başkan Genç, “Turizmle ilgili şehrimizde farkındalık oluşturacak bu tip projelere ihtiyacımız var. İnşallah turizm çeşitliliği oluşturacak bu tip projelerimizin sayısı artar. Şehrimiz için çok önemli bir kazanım olduğunu bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. İnşallah Boztepe Seyir Terasımızı da tamamladığımızda her iki projemiz de gerçekten turizm çeşitliliği oluşturarak şehrimizin turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşır” şeklinde konuştu.



5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor

Ortahisar Belediyesi’nin Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi’nin hemen altında inşa ettiği ‘Trabzon Akvaryum’ 80 farklı türde, yaklaşık 5000’den fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan ve toplamda 300 metrelik bir gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunuyor.

Trabzon Akvaryum’da dünya denizlerinden ilham alınan 61 farklı tematik akvaryum ile 22 metrelik uzunluğuyla, baş döndürücü bir görsellik sunan ‘Tünel Akvaryum’ bölümü yer alıyor. Ziyaretçiler en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösteriyor.

