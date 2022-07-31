Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü

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İstanbul'da dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor’u 40 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor kafilesi bugün Trabzon’a döndü.

Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi, Süper Kupa'yla birlikte kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Kafilede Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yanı sıra bazı futbolcuların bulunmadığı gözlendi.

Öte yandan Bordomavililer, 20092010 ve 20192020 sezonlarında müzesine götürdüğü Süper Kupa'yı yeni sezon öncesi Sivasspor’u 40 yenerek 3. kez kazanmayı başardı.

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