Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, 3´üncü kez kazandığı Süper Kupa´yla birlikte Trabzon´a döndü. Bordo mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını sevinç gösterileriyle karşıladı.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor´un İstanbul´da Demir Grup Sivasspor´u 4-0 yenerek yeni sezonu Süper Kupa'ya uzanarak açtı. Maçın ardından konakladıkları otelde dinlenen bordo mavili oyuncular, bugün saat 15.00´te özel uçakla İstanbul´dan yola çıktı. Saat 16.20'de Trabzon´a ulaşan bordo mavili takım ve yönetim kurulu üyelerini, havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Havalimanından Süper Kupa´yla çıkan Vitor Hugo, sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarca alkışlandı.
Takıma izin veren teknik direktör Abdullah Avcı ile bazı oyuncular İstanbul'da kalarak kafileyle birlikte gelmedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların havalimanından çıkışı
Vitor Hugo´nun Süper Kupa´yı taşıması
(FOTOĞRAF)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN-Selay SAYKAL
2022-07-31 17:53:04
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