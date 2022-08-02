Trabzon'da 3 kıtaya horon dersi



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, '61 Ülke El Ele Hayde Horona´ sloganıyla bu yıl 2´ncisi düzenlenen Uluslararası Horon Festivali'ne Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından katılan halk dansları üyeleri, kemençe eşliğinde horon dersi aldı. 3 günlük dersin ardından ülkelerin katılımcıları, festival kapsamında sahnede el ele horon oynadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Valiliği'nin desteği ile `61 Ülke El Ele Hayde Horona´ sloganıyla bu yıl 2´ncisi düzenlenen Uluslararası Horon Festivali için 61 ülkeden halk dansları toplulukları kente geldi. Festivale Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından katılan halk dansları üyeleri, kemençe eşliğinde horon dersi aldı. Eğitimini halk oyunları eğitmeni Atakan Özbayrak'ın verdiği horonu 3 günde öğrenenler arasında Rusya, Polonya, Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Moldova, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan, Kenya, Senegal ve Sierra Leone temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, festival kapsamında sahnede el ele horon oynadı. Kemençe eşliğinde Karadeniz'in hareketli figürlerinin yer aldığı horonu oynayan ülke temsilcileri, izleyenlerden alkış aldı.

'KEMENÇEYLE KIPIR KIPIR OLDULAR'

Halk oyunları eğitmeni Atakan Özbayrak, misafirlerin Türk kültürüne çok meraklı olduklarını belirterek, "Misafirlerimizin Türk kültürüne olan düşkünlüğü bizi çok mutlu ediyor. Kentimize gelen ülkelerin çoğunu Karadeniz bölgesine gelmeleri çok heyecanlandırdı. Doğamıza, denizimize ve buradaki bu kültüre yabancı oldukları için çok değişik geldi. Kendi kültürümüzle horon çalışması yapmak istedik. İnanılmaz meraklılar, çok yetenekliler ve çok sevdiler horonu. Özellikle kemençeyi duydukça çocukların içi kıpır kıpır oldu. Özellikle Avrupa´dan gelen arkadaşlarımıza çok değişik geliyor. Onlara bunu yansıtabilmekten mutluyuz. Güzel bir organizasyon olacak. Trabzon için Karadeniz için bizler için de tabii heyecan verici" dedi.

'BURADA BİRÇOK ÜLKEDEN ARKADAŞ EDİNDİK'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni temsilen Trabzon´a gelen Tuğba Yılmaz, "Horonu daha önce görmüştüm. Çok merak ediyordum. Oynayabilen arkadaşlarımdan öğrenmeye çalışmıştım ama burada horonun memleketinde bu dansı öğrenebilmek çok güzel. Burada sadece dans etmiyoruz. Birçok turizm yerini de gezme fırsatı bulduk. Muhteşem bir yer burası. Yaşanılacak ender yerlerden birisi. Bütün arkadaşlarım çok eğleniyor. Burada birçok ülkeden arkadaş edindik" diye konuştu.

Polonya´dan festivale katılan Natalia Dyebrulıch da "Türkiye çok güzel. İlk defa geliyorum. Festival çok eğlenceli. Burada kendi danslarımızı sergiledik. Daha önce horonu görmüştüm. Şimdi de horon oynamayı öğrendim. Çok güzel ve eğlenceli bir dans" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-08-02 09:35:37



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