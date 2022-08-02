Akçaabat’ta 9. Uluslarasarası resim çalıştayı

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Resim Çalıştayı 1219 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Akçaabat Belediyesinin yaz mevsimi Kültür Sanat Etkinlikleri arasında yerini alan 9. Uluslararası Resim Çalıştayı 9 Ülkeden toplamda 17 sanatçının katılımıyla 1219 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hamamçimeni Çarşısı Akçaabat Belediyesi Resim Galerisinde yapılacak.

Ülkemiz başta olmak üzere; Hindistan, Gürcistan, Dağıstan, Cezayir, Rusya, Pakistan, Polonya ve İran’dan gelen sanatçıları bir araya getirecek çalıştayda ressamlar, sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir ortamda görme imkanı sunacaklar. Çalıştay da tüm sanatçılar atölye çalışmalarını Akçaabat Belediyesi'ne ait Resim Galerisinde yapacak ve usta ressamlar canlı resim performanslarını yine bu atölye de sergileyecekler. Tüm sanatçıların katılımı ile çocuklar için atölye çalışmalarının yapılacağı çalıştayda usta ressamlar canlı resim performanslarını sergileyecekler.

9. Uluslararası Resim Çalıştayı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Hem Ulusal hem de uluslararası alanda sanatın merkezi haline gelen Akçaabat’ımızda büyük bir resim çalıştayını daha hazırlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Yılın dört mevsimi, on iki ay boyunca ilçemizde çeşitli sanatsal etkinlikleri halkımızın beğenisine sunuyoruz. Vatandaşımızı sanatın her alanı ile buluşturup kültür ve sanat yönü gelişmiş bir toplum inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Alt yapı belediyeciliğinin yanında, gönül belediyeciliği kültür sanat faaliyetlerini icra eden bir belediyecilik anlayışı ve gayreti içerisinde planlamalarımızı yapıyoruz. Yaz sezonuna başlarken 3 büyük ulusal ve uluslararası organizasyonun Belediyemiz tarafından yapılacağını duyurmuştuk. 3. Açık Hava Tiyatro Günlerimizi, 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimizi alnımızın akı ile tamamladık. Şimdi ise önümüzde 9. Uluslararası resim Çalıştayı var. Çalıştayımızın tüm hazırlıkları tamamlandı. 9 farklı ülkeden 17 ressam Akçaabat’ımızda performanslarını sergileyecek ve ortaya çıkacak olan eserlerini halkımızın beğenisine sunacak. Canlı persormanslarını sergileyecek olan ressamlarımız, çocuklarımıza da resim sanatını sevdirmek adına atölye uygulama çalışmaları yapacak. Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’ımıza yakışır bir şekilde çalıştayımızı dolu dolu icra etme arzusundayız. 1219 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan çalıştayımıza sanatsever tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

9. Uluslararası Resim Çalıştayı, 19 Ağustos 2022 Cuma günü Hamamçimeni Çarşısı Akçaabat Belediyesi Resim Galerisinde, birbirinden ünlü sanatçıların eserleri sergileyecekleri

sergi açılışı ile sona erecek.

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