Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

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Trabzon’un Araklı ilçesinde Kalecik mahallesinde denizde bulunan cesedin Hasan Kol'a ait olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri intikal etti.

Yapılan muayenede sahsın öldüğü belirlenirken cesedin Hasan Kol’a ait olduğu öğrenildi. Hasan Kol’un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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