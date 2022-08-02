Ağaoğlu, Trabzonspor´un 55´inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaoğlu, Trabzonspor´un 55´inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

DHA

Ağaoğlu, Trabzonspor´un 55´inci kuruluş yıl dönümünü kutladı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 55´inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor´un resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu; çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. 2 Ağustos 1967... Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi. Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
"GELECEĞE YÜRÜYORUZ"
Trabzonspor´un kurulduktan 7 yıl sonra birinci lige çıktığını ve 2 yıl sonra Türkiye´nin en büyüğü olmayı başardığını söyleyen Ağaoğlu, "8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası. Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette. Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz Fırtınası´nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmaya devam ediyoruz. Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak duruşuyla, karakteriyle, tutkusuyla fark yaratan bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-02 11:16:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaoğlu, Trabzonspor´un 55´inci kuruluş yıl dönümü kutladı
YEREL HABERLER Ağaoğlu, Trabzonspor´un 55´inci kuruluş yıl dönümü ...
Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya ...
Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Akçaabat’ta 9. Uluslarasarası resim çalıştayı
YEREL HABERLER Akçaabat’ta 9. Uluslarasarası resim çalıştayı
Trabzon'da 3 kıtaya horon dersi
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kıtaya horon dersi
Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı
Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Köpeğin denizde yüzen çocuğa saldırdığı anlar ...
Yeni av sezon öncesinde palamudun görüntü vermesi balıkçıları umutlandırdı 1 Eylül’de açılacak olan av sezonu öncesi Karadeniz’de palamudun görünmesini değerlendiren balıkçılar, bu sezon bol olacağını belirttiler
YEREL HABERLER Yeni av sezon öncesinde palamudun görüntü vermesi ...
Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı
Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi
Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor Trabzon'a Süper Kupayla döndü
Haçkalı Hoca unutulmadı
YEREL HABERLER Haçkalı Hoca unutulmadı
Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele ...
Abdullah Avcı´ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´ya doğum günü sürprizi
‘Trabzon Akvaryum’ dolup taşıyor
YEREL HABERLER ‘Trabzon Akvaryum’ dolup taşıyor
Rus dansçı Jamilya: Ukrayna ile festivalde olmayı isterdik, çok üzgünüm
YEREL HABERLER Rus dansçı Jamilya: Ukrayna ile festivalde olmayı ...
Usta, randevu sisteminde yaşanan sıkıntılara açıklık getirdi Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Vatandaşımız sistem üzerinden randevu alamadığı takdirde sabahleyin hastaneye gelerek ilgili hekimden yüzde 80-85 oranında muayene olma ihtimali var”
YEREL HABERLER Usta, randevu sisteminde yaşanan sıkıntılara açıklık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.