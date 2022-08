Ahmet Ağaoğlu: “Trabzonspor’un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu” Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” “Yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik olduğunu belirterek, “Geçmişten güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bu yıl hedefimize ulaşmanın onurunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz sezon elde edilen Süper Lig şampiyonluğunun ardından Süper Kupa’yı da müzesine götüren Trabzonspor'un, 55. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinlikler kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkan Vekili Mehmet Ongan, bordomavili kulübün yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ayrıca Süper Lig şampiyonluk kupası ile Süper Kupa da stantların üzerine konularak sergilendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, kulübün büyük inatlarla, öz veriyle, esnafından yöneticisine, şehrin güzide insanlarının bin bir emeğiyle dünyaya geldiğini belirterek, “Tam 55 yıl önce bugün Trabzon şehrini, Trabzon tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti. Çok sevdiğimiz gönül verdiğimiz Trabzonspor’umuz kuruldu. Trabzonspor çok uzun uğraşlar sonucu kuruldu. Bu kulüp büyük inatlarla, öz veriyle, esnafından yöneticisine, şehrin güzide insanlarının bin bir emeğiyle dünyaya geldi. Rahmetli kurucu başkanlarımız Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu başta olmak üzere bugün aramızda olmayan tüm kurucularımızı ve kulübümüzün bu günlere gelmesi için uğraş, emek veren büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Kurucularımızdan çok değerli büyüğümüz Nizamettin Algan, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman başta olmak üzere aynı zamanda hem kurucumuz hem de kulüp başkanlığımızı yapan Salih Erdem bey başta olmak üzere tüm başkan ve eski başkanlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Trabzonspor’dan önce kurulan takımların sadece sportif rekabete odaklandığını dile getiren Başkan Ağaoğlu, “Değerli Trabzonsporlular, Trabzon şehri hepimizin bildiği gibi Trabzonspor’dan öncesine uzanan bir futbol mirasına sahipti. Bu şehirde futbol hakkında yazılan kitaplarla yurdun dört bir köşesinden hatta yurt dışından gelen takımlar karşısında oynanan maçlarla Türkiye’yi amatör şampiyonasında kazanılan şampiyonluklarla ve adı kulaktan kulağa bir efsane gibi yayılan amatör futbolcularla büyüdü. Sokak sokak, mahalle mahalle bu kentin futbol sevdalısı gençlerin elinde büyüyüp serpilen bir sevdaydı bu. Trabzonspor’un futbolunun, radikal alt yapısını oluşturan amatör kulüplerimizin arasındaki rekabet, burayı özellikle vurgulamak istiyorum sportif rekabet. Trabzonspor kurulmadan önce rekabet anlayışı İdman Ocağı, İdman Gücü, Martı Spor, Karadeniz Gücü, Sebatspor, Necmiati, Yolspor ve daha niceleri. Sadece ve sadece bir tek şeye odaklanmışlardı. Sportif rekabet. Spor etik ve ahlakının ifade ettiği rekabeti büyüterek, yani biri diğerinden daha güçlü mücadele ederek, biri diğerini sportif anlamda geride bırakmak üzere verilen bir mücadeleydi. Bu rekabetin anlamı buydu. Diğerini ezmek, diğerinin hakkını çalmak, diğerinin hakkını gasp etmek, spor dışı, etik dışı, spor ahlakıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarla diğerini yok etmeye yönelik bir rekabet değil, sportif anlamda rakibini geçme üzerine temel prensip olarak bunu edinerekten ve bu rekabetten güç alaraktan Trabzonspor’da futbol büyüdü ve Trabzonspor’umuzu bugün bu noktaya getirdi” şeklinde konuştu.



“Trabzonspor’un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu”

Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bu yıl hedefe ulaşmanın onurunu yaşadıklarını ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Ağaoğlu, “Trabzonspor kurulduktan sonra yalnızca 7 yıl sonra 2. lig şampiyonu oldu. 1. lige çıktıktan 2 sene sonra da Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Kısa sürede Karadeniz’in uzak bir köşesinde yer alan küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. 8 Lig şampiyonu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası ve müzemizin de en görkemli ve onurlu armağanı olan Kıbrıs Barış Kupası. Trabzonspor’un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu. Geçmişten güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bu yıl hedefimize ulaşmanın onurunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğimiz gibi yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak büyük, farklı duruşu ile karakteri ile fark oluşturan bir camianın bir parçası ve hizmetkarı olmaktan onur duyuyorum. Sizlerle birlikte yaşayacağımız ve beraber Trabzonspor’umuzu zirveye taşıyacağımız nice yıllarımız olsun inşallah” diye konuştu.



Mehmet Ondan: “Trabzonspor Kulübü çıtayı her zaman yüksek tutmuştur”

Etkinlikte bir konuşma yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanvekili Mehmet Ondan ise, “Bugün gelmiş geçmiş başkanları ile yöneticileri ile sporcuları ile teknik adamları ile taraftarları ile birlikte devrim yapan bir kulübün 55. yılını kutlamak için bir aradayız. Trabzonspor hepimizin ortak paydasıdır. 11 yıl sonra 2022 yılında kaldırdığımız bu iki kupa da göstermiştir ki başarıyı birlik ve beraberlik getirmiştir. Gerçek Trabzonsporluluk sadece iyi günde ve başarıda değil köklerimizde olan Trabzonspor’un felsefesine, geleneğine ve göreneğine her durumda sahip çıkmakla başarılır. Trabzonspor Kulübü çıtayı her zaman yüksek tutmuştur. Taraftarın beklentisi de budur. Ancak bilinmelidir ki önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan çok daha zor olacaktır. Trabzonspor’un yanlışları, samimiyetle ifade edebilir. Ancak Trabzonspor Kulübü kötü günlerinde fırsatçılık yapılacak kulüp değildir. Trabzonspor’un sahipleri olan değerli taraftarlarımızdan beklentimiz, ricamız, eleştiri değil sabırdır. Sabır ve zaman en güçlü iki savaşçıdır. Sabırla, nezaket birleşince güç doğar. Trabzonspor’umuzun 55. yılını kutladığımız bugün hiç şüphemiz yoktur ki, Trabzonspor’un görevde olsun olmasın tüm dinamikleri desteklerini esirgemeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.



Başkan Zorluoğlu: “Kutlamalar sadece Türkiye’de değil dünyada viral oldu”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da bordomavili kulübün şampiyonluğu sonrasında yaşanan kutlamaların dünyada viral olduğunu vurgulayarak, “Mazisi, şanla şerefle şaibesiz tertemiz şampiyonluklarla ve kupalarla dolu olan Trabzonspor’umuza kuruluşundan itibaren hizmet etmiş tüm başkan, yöneticilerimizin ve emeği geçen herkesi buradan bu vesileyle şükranla yad ediyorum. Kıymetli başkanımız şampiyonluktan sonra belediyemizi ziyaretinde ‘Sizce bu başarının arkasında ne vardır’ diye sormuştu. O zaman kendi sormuştu kendi de cevaplamıştı. Bu başarının arkasında şehrin bir bütün olarak, taraftarıyla, kulübüyle bütünleşmesi birlik ve beraberliğin bu başarının arkasında yattığını ifade etmişti. Bende kendisine gerçekten katılıyorum. Bu şehir özellikle geçen yıl bütün taraftarları, kurumları, herkes düşüncesini, siyasi anlayışını bir kenara koyarak Trabzonspor paydası altında birleşmeyi başarmıştır. Bu başarı da nihayetinde şampiyonluğu ve süper kupayı beraberinde getirmiştir. Çok büyük kutlamalar oldu. Trabzonspor’un geçen yıl ki şampiyonluğu önceki yıllarda şampiyonluklardan çok farklı oldu. Kutlamalar sadece Türkiye’de değil dünyada viral oldu. Şehir çok mutlu oldu. Biz sizin şahsınızda Trabzonspor’umuza bir kez daha teşekkür ediyoruz ama bunu yine yapalım. Tekrar yapalım. Süper Kupa maçındaki performansımızla ümitlendik, bugün Şampiyonlar ligindeki rakibimiz belli olacak. Allah nasip eder Şampiyonlar Ligine kalırız ve bu sene 2 kulvarda şampiyonluk mücadelesine devam ederiz” dedi.



Vali Ustaoğlu: “Trabzonspor; Anadolu insanının, bir Anadolu takımının, şehir takımının ne yapabileceğini bu millete göstermesi demek oldu”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor’un şehre bir değer kattığını belirterek, “Trabzon halkının bir sevdası, bir aşkı, adeta tüm hayatını bütünleyen onu cephe cephe saran bir yaşam diyebileceğimiz bir aşkı var onun adı da Trabzonspor. Bugün burada Trabzonspor’umuzun kuruluşunun 55. yılını kutluyoruz. Hele hele bu 55. yılı çok daha mutlu ve kutlu kılan sağımda ve solumda iki kupa arasında bu konuşmayı yapmak benim için de ayrı bir heyecan verici. Bize bu mutluluğu yaşatan, bu güzel günleri yaşatan Trabzonspor’umuzu başta kulüp başkanımız, yönetim ve teknik heyeti canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Trabzonspor, Anadolu insanının, bir Anadolu takımının, şehir takımının ne yapabileceğini, bu millete göstermesi demek oldu. Türk milletinin, bir şehir takımının bu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde göstermiş olduğu başarı, hikaye, bizim Anadolu insanına ciddi bir özgüven verdi ona ciddi bir cesaret verdi. Kurulduğu ilk günden 12 13 yıl sonra gösterdiği şampiyonluk hikayeleri ile gösterdiği başarılarla Anadolu insanının neler başarabileceğini, ona en büyük cesareti ve özgüveni veren Trabzonspor oldu. Bu anlamda gerçekten bu ile kattığı değer, ülkemize kattığı değerin yeri ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu şehre attığı marka değer ile dünyanın her yerinde bilinen Trabzon oldu. Bunun sektörel bazda her türlü nimetini ve faydasını görüyoruz. Yaptığımız kutlamalarla, gösterdiğimiz huzur ve güven iklimi ile adeta parmakları ısırtan, gıpta ile bakılan şehir haline geldi. Bugün burada dünyanın bir çok yerinden insanların geldiği bu günleri görüyoruz. Bize bu günleri yaşatan en önemli etkenlerden biri de Trabzonspor’umuz oldu” cümlelerine yer verdi.

Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. Bordomavili taraftarlar Başkan Ağaoğlu’nu yoğun ilgi gösterdi.

