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Trabzonspor´da Peres´in dönüşü için kritik 1 ay

DHA

Trabzonspor´da Peres´in dönüşü için kritik 1 ay


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor´da aşil tendonu yırtılması sonrası tedavisi süren Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, koltuk değneklerinden kurtulup, formasına kavuşmayı bekliyor. Sakatlığın nüksetme ihtimalini göz önüne alan bordo-mavili kulüp de oyuncusu Peres´in ay sonunda gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre son kararı vermesi bekleniyor.
Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor´da, geçen sezonun 34´üncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Peres, koltuk değneklerinden kurtuldu. Sakatlığı sonrası sezonu kapatan ve tedavisi devam eden Peres, takıma geri dönmek için bekleyişe geçti. Bordo-mavili kulüp, sakatlığın nüksetme ihtimalini göz önüne alarak, formasına kavuşmayı bekleyen Brezilyalı sağ bekin ay sonunda gelecek sağlık raporuna göre son kararı verecek.
Aşil tendonu sakatlığının baskıya bağlı olarak yeniden nüksetme ihtimalini göz önüne alan sağlık kurulu, Brezilyalı oyuncunun ay sonunda gelecek sağlık raporunu değerlendirip teknik heyete sunacak. Sakatlığın iyileşme hızı ve nüksetme riski değerlendirildikten sonra teknik heyet, Peres´e lisans çıkartılmasını gündeme alınacak.
LARSEN´İN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Brezilyalı sağ bekin, sakatlanması sonrasında oluşan boşluğa yeni sezonda transfer edilen Larsen´in takıma hızlı uyum sağlaması ve Süper Kupa final maçındaki performansının umut vermesi de Peres hakkında verilecek kararda belirleyici olacak.
"GERİ DÖNMEYE HAZIRIM´ MESAJI VERD"
Geçen sezon İtalyan ekibi Roma´dan transfer edilen ve kısa sürede takımın sevilen oyuncuları arasına giren Peres, sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına katılmamıştı. Futbol kariyerinde ilk kez aşil tendonu sakatlığı yaşayan sağ bek, Trabzonspor´da daha önce kasık sakatlığı ve diz iç bağlarında yırtık yaşaması nedeniyle tedavi görmüştü. Geçen günlerde sosyal medya hesabından koltuk değnekleri olmadan fotoğraf paylaşan Peres, `geri dönmeye hazırım´ mesajı vermişti.
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-02 13:57:21

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