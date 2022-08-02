Marek Hamsik'te kas yaralanması tespit edildi

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Slovak oyuncusu Marek Hamsik´te kas yaralanması olduğunu açıklandı.
Trabzonspor´un Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında bacağında ağrı hissederek oyundan çıkan Marek Hamsik´in durumu belli oldu. Trabzonspor Kulübü, Hamsik´in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik´in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
KOPENHAG MAÇINI KAÇIRABİLİR
Bordo mavili takımın başarılı oyuncusu Hamsik, Demir Grup Sivasspor maçının 82´nci dakikasında oyundan çıkarak yerini Doğucan Haspolat´a bırakmıştı. Hamsik´in 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı uzun sürmesi halinde Hamsik, 12 Ağustos´ta oynanacak Atakaş Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-off maçı olan Kopenhag karşılaşmalarını da kaçırabilir.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-02 21:15:06
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