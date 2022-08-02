Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Süper Lig´in açılış haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış müsabakası olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ndeki antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp 5´e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Ligin ilk maçına eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan bordo-mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmanda yer almadı.

Trabzonspor, 5 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-02 21:57:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.