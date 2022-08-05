Trabzonspor Enis Destan´ı Polonya ekibine kiraladı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya´nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan´ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.
Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor´da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-05 14:20:35
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