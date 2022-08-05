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Trabzon'da, TEKNOFEST açılışı yapıldı

DHA

Trabzon'da, TEKNOFEST açılışı yapıldı


Aleyna KESKİNSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)- TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Trabzon'daki açılışı yapıldı. 3 gün sürecek etkinliklerde, 7 kategorideki yarışmalarda, 427 finalist takım ve 2 bin 33 finalist yarışmacı derece için mücadele edecek. Efe Bahçıvan ve Mete Kağan Altun adlı öğrencilerin denizlerde müsilaj, petrol, atık yağ ve maddeleri temizlemek için tasarladığı organik madde olan 'İnsan Saçıyla Deniz Temizleyen Eksdel Ekosisteme Destek Ol Robotu' festivalde ilgi gördü. Açılışta Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Trabzon'daki etkinlikleri için Medical Park Stadyumu'nda açılış programı düzenlendi. T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Baykar, Cezeri, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK, TÜBİTAK Mam, Sanko Holding ve Beyazay Derneği yürütücülüğünde 3 gün boyunca sürecek etkinliklerde ulaşımda yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba, biyoteknoloji inovasyon ve helikopter tasarım alanında yarışmalar gerçekleştirilecek. 7 kategorideki yarışmalarda 427 finalist takım ve 2 bin 33 finalist yarışmacı derece için mücadele edecek.
'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ KIYMET VERDİĞİMİZ BİR İŞ'
TEKNOFEST Trabzon etkinliklerinin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST´in tam bağımsız Türkiye iddiasının toplumla en güçlü şekilde buluştuğu dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğunu söyledi. Kacır, "Milli teknoloji hamlesi tam bağımsız Türkiye iddiamız için özellikle yüksek teknolojide kendi ihtiyaçlarını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayabilen ve sadece kendisi için dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacı olduğu anda da onların hizmetine sunabilen bir Türkiye iddiası adına çok kıymet verdiğimiz bir iş. Milli teknoloji hamlesi, savunma sanayinde kendisini en güçlü şekilde ispat ediyor, etmeye de devam edecek" dedi.
'İHA'LARI BU MEDENİYETE HEDİYE ETTİLER'
Türkiye´nin artık kritik ihtiyaçları için başka ülkelerden yardım alan bir ülke olmaktan çıktığını belirten Kacır, "Bugünün Türkiye´si artık ileri teknolojide en kritik ve stratejik ürünlerini, platformlarını, alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke. Bu toprakların evlatları dünyanın en iyisi insansız hava araçlarını bu topraklara ve medeniyetimize hediye ettiler. İnşallah yine bu toprakların çocukları onlardan çok daha ötesi işleri önümüzdeki yıllarda milli teknoloji hamlesi iddiasına sahip çıkarak başarmaya devam edecekler. Bizim TEKNOFEST´i gerçekleştirirken en temel iddialarımızdan biri, savunma sanayisinde bu başarıyı teknolojinin diğer alanlarına hızla yaygınlaştırmak" diye konuştu.
İNSAN SAÇIYLA DENİZ TEMİZLEME ROBOTU
Konuşmaların ardından heyet tasarımları inceledi. Yarışmaya Sanko Okulları'ndan 9´uncu sınıf öğrencileri Efe Bahçıvan ve Mete Kağan Altun, organik madde olan 'İnsan Saçıyla Deniz Temizleyen Eksdel Ekosisteme Destek Ol Robotu' tasarlayarak katıldı. Tasarımı ilgi gören Mete Kağan Altun, "Robotumuzun amacı denizlerde müsilaj, petrol, atık yağ ve atık maddeleri temizlemek. Hint okyanusunda bir Japon gemisi kaza yapıyor ve 4 bin ton yakıt denize dökülüyor. Adada yaşayan insanlar saçlarını denize bırakarak denizi temizliyor. Biz de bundan yola çıkarak bir aparat tasarladık ve insan saçını bu aparatın içerisine koyduk" dedi.
Sanko Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş da TEKNOFEST´in destekçilerinden olduklarını belirterek, "Burada harika bir ortam var. Binlerce öğrenci fikirleriyle yarışıyor ve onların bu enerjisine tanıklık ediyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Binlerce ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST açılışında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Trabzon Selay SAYKALAleyna KESKİN
2022-08-05 18:54:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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