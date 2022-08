Prof. Dr. Kutlu: Karadeniz'de nemli sıcak hava kalp hastalıklarını tetikliyor

Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, "Karadeniz Bölgesi çok nemli bölge. Nem hissedilen sıcaklığı artıran faktör. Bu kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor hatta ne yazık ki bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarını artırabiliyor. Yazın kalp hastalığı daha riskli hale geliyor" dedi.

KTÜ Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kutlu, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye´de en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 18 milyon kişi, Türkiye´de ise yaklaşık 200 bin kişinin kalp hastalığına bağlı hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Bu sayı her yıl daha da artarak devam ediyor. Karadeniz Bölgesi de çok nemli bir bölge. Nem hissedilen sıcaklığı artıran bir faktör. Bu durum kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor hatta ne yazık ki bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarını artırabiliyor. Yaz aylarında kalp hastalığı daha da riskli hale geliyor" diye konuştu.

`ZORUNLU KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAMALI´

Yaz aylarında kalp krizi riskinin artış nedenlerini sıralayan Prof. Dr. Kutlu, şunları söyledi:

"Aslında dış ortamın ısısına, sıcaklığına göre vücutta bunu dengelemek için birtakım mekanizmalar devreye giriyor. Bu mekanizmaların sonucunda kalp hastaları daha fazla etkilenebiliyor. Dış ortamdaki sıcaklığı dengeleyen en önemli faktör ciltteki kan dolaşımı. Soğuk havada bu ciltteki kan damarları büzüşüyor ve vücudun ısı kaybetmesini önlüyor. Tam tersine sıcaklık arttığı zaman yani yaz döneminde ise bu ciltteki damarlar genişliyor, terleme ortaya çıkıyor ve vücut bu şekilde ısıyı azaltmaya çalışıyor. Böyle olduğunda yani kalp bu durumda ne yapıyor? Cilde daha çok kan akımını sağlıyor ama buna rağmen hayati bazı organlara mesela böbreklere, mesela beyne daha az kan yollayabiliyor ısıyı düşürmek için. Bu durum normal insanlarda herhangi bir sorun yaratmıyor ama kalp hastalarında zaten temelde bir problem bir bozukluk olduğu için kalp daha fazla yorulabiliyor. Bunun sonucunda da koroner arter hastaları, kalp yetmezliği olan hastalar ya da hipertansiyonu bulunan hastalar olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle kalp hastaları güneşli sıcak havalarda dikkat etmeli zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalı."

`GÖĞÜSTE BASKI VE SIKIŞMAYA DİKKAT´

Bilinen kalp hastalığı olmayanların da kalp krizi ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Prof. Dr. Kutlu, "Özellikle bizim çok önemsediğimiz bir şikayet var. Bu da göğüs ağrısı. Her göğüs ağrısı kalp hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Sağlıklı olduğunu düşünen kişiler göğüste baskı, yanma, ağırlık hissi, sıkışma sanki bir yük varmış göğsümde gibi şikayetleri varsa bunu çok önemsesinler. Mutlaka doktora başvursunlar. Bunun dışında bazen hastalarda göğüs ağrısı olmayabilir ancak nefes darlığı şikâyeti olabilir. Çabuk yorulabilirler, biraz hareket ettikleri zaman nefes darlığı hissedebilirler, günlük aktiviteleri sırasında zorlanabilirler bu hastaların da doktorlarına başvurmasını öneriyorum. Yine aynı şekilde ufacık hareketle ya da hiç hareket etmeden çarpıntıları olan hastalar, bayılma ya da baygınlık geçiren hastaların da yine doktor kontrolünden geçmelerini öneriyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-08-06 09:24:56



