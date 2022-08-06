Trabzon TEKNOFEST'te projeler yarıştırılıyor



Muhammet KAÇARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Trabzon'daki etabına katılan 427 finalist takım ve 2 bin 33 finalist yarışmacı, derece için 7 kategoride projeleriyle yarıştı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Trabzon'daki etkinlikleri sürüyor. Medical Park Stadyumu'nda dün açılışı yapılan etkinliklerde; ulaşımda yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba, biyoteknoloji inovasyon ve helikopter tasarım alanında yarışmalar düzenleniyor. 7 kategorideki yarışmalarda 427 finalist takım ve 2 bin 33 finalist yarışmacı, derece için mücadele ediyor. Jüri üyelerine sunum yapan yarışmacılar, Samsun'daki finalde yer almaya çalışıyor. TEKNOFEST Trabzon yarışmaları, yarın sona erecek.

ÇEVRE VE ENERJİ PROJELERİNE İLGİ

Sanko Holding tarafından desteklenen çevre ve enerji teknolojileri alanındaki projeler, katılımcıların ilgisini çekti. Samsun Bafra Mesleki ve Anadolu Lisesi'nden öğretmen Kudret Demir ile öğrenciler Ayberk Nas ve Miraç Çetin yarışmaya `Atık maden suyu şişeleri ile güneş sobası´ projesi ile katıldı. Demir, proje ile ilgili, "Projemiz çevre kirliliğine yol açan atık maden suyu şişelerini değerlendirerek Türkiye´nin önemli bir sorunu olan enerji sorununa çözüm üretmek. Biz bu cam şişeleri değerlendiriyoruz. Soda şişelerinden oluşturduğumuz soba düzeneği ile enerji oluşturuyoruz. Güneşin bu cam şişelere vurması ile birlikte müthiş bir ısı elde ediyoruz. Fanlar yardımı ile oluşan bu enerjiyi 90 dereceye kadar çıkarabiliyoruz. Bunu evlerimizi ısıtmada, yemeklerimizi pişirmede, çamaşırlarımızı kurutmada hatta fındıkları kurutmada bile kullanılabiliriz" dedi.

ORMAN YANGINLARINI HABER VEREN PROJE

Ordu'dan öğrenciler Eren Korkmaz ve Yusuf Bayırtarla da yarışmaya `Orman yangınları ile akıllı mücadele edelim´ projesi ile katıldı. Korkmaz, "Projemizin amacı internet teknolojilerini kullanarak orman yangınlarımızın erken tespitini sağlayan düşük maliyetli akıllı bir sistem geliştirmek. Yangın riski tespit edildiğinde ilgili kurumlara ikaz şeklinde bir bildirim gönderiyor. Ayrıca sıcaklık, toprak nemi gibi sensörleri ile veriler hesaplanarak yangın riskinin ne kadar olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Öte yandan festivalde, Türk Hava Kuvvetleri'nce tek F-16 ile gösteri yapılan SOLOTÜRK ile uçuş gerçekleştirildi. Festival alanına gelenler, gösteriyi ilgiyle izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Muhammet KAÇARAleyna KESKİN

2022-08-06 17:41:56



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