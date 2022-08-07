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Top mermisi ve 100 ton atık çıkan liman temizlendi, derinliği arttı

DHA

Top mermisi ve 100 ton atık çıkan liman temizlendi, derinliği arttı


Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) TRABZON Limanı'na ağır tonajlı gemilerin rahatça girip-çıkabilmesi için yapılan tarama-temizlik çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi ile 100 ton atık bulundu. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Çöpler temizlendikten sonra 14 metreye çıkarılan rıhtım derinliği ile çok büyük gemiler de limana gelebilecek" dedi. 
Trabzon Limanı'nda ağır tonajlı gemilerin daha kolay giriş ve çıkış yapabilmeleri için deniz dibi temizliğine karar verildi. 'Albayrak-TR' adlı geminin eşlik ettiği ve 15 gün süren çalışmalar boyunca denizin dibi taranıp, temizlendi. 30 yıl aradan sonra ilk kez yapılan çalışmalar sırasında; menşeli belli olmayan patlamamış top mermisi bulundu ve denizden 100 ton atık çıktı. Temizlik sonrası dip derinliği 14 metreye çıkan limana artık ağır tonajlı gemiler daha kolay yanaşabilecek. Bu arada bulunan top mermisi ise teslim edildiği emniyet güçlerince imha edildi.
Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, deniz derinleştirme çalışmaları öncesinde 'Albayrak-TR' adlı geminin 15 gün boyunca deniz dibindeki çöpleri temizlediğini söyledi.
TARAMA SIRASINDA 'ÇÖP' ENGELİ
Limanda en son 30 yıl önce temizlik yapıldığını belirten Ermiş, "Albayrak-TR derin deniz tarama gemisi, Trabzon Limanı'na getirip yasal izin aldıktan sonra taramalara başladık. Fakat tarama yaparken bayağı sıkıntı yaşadık. Değirmendere'nin taşıdığı çöpler, balıkçı barınağı olmadan serbestçe denize giderken; şimdi yönünü limanımıza doğru çeviriyor. Bu nedenle liman sahasında, deniz dibinde aşırı miktarda çöp birikti. 15 gün boyunca gemimiz bu çöpleri aldı. Gemimiz asıl amacına çöpler temizlendikten sonra çalışmaya başladı. Mevcut rıhtım derinliğini 14 metreye çıkararak, çok büyük gemilerin de Trabzon Limanı'na gelmesini sağlayacağız" dedi.
TARAMA KOLUNA TOP MERMİSİ TAKILDI
Denizden günlük hayatta kullanılan her türlü atığı çıkardıklarını söyleyen Ermiş, "Yaklaşık 100 ton civarında çöp çıkardık ve belediyenin bertaraf tesislerine gönderdik. Asıl ilginci; tarama koluna 1 tane top mermisi takıldı. Hem de patlamamış halde. Tehlikenin çok farkında olmadık, top mermisini çok yakınımıza kadar aldık ama sonrasında emniyet güçlerine haber verdik. Güvenlik tedbirleri alınıp, limanda incelemesi yapıldı ve götürüldü. Top mermisi çıkanların en enteresanıydı" diye konuştu.
DEREYE ATILAN ÇÖPLER TARAK AĞZINA BİRİKTİ
Albayrak-TR derin deniz tarama gemisinin ikinci kaptanı Sertaç Ocak da Trabzon Limanı'nda toplamda 800 bin metreküplük tarama yaptıklarını söyledi. Liman derinliğini artırdıklarını ifade eden Ocak, "3 ve 4 nolu rıhtıma kadar çalışmaları tamamladık. İlk başlarda deniz dip yapısı dereden gelen akıntı ile beraber yüksek kesimlerde yaşayan köylülerin bıraktığı atık ve çöpler, 'Draket' ismi verilen tarak ağzına geldiği için ilk katmanda çok fazla birikiyordu. Sonrasında geminin asıl yapması gereken işine geçebildik. Bu şekilde hem atıkları dışarıya verdik hem de derinleştirme projesine uygun hale getirdik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL
2022-08-07 09:51:22

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