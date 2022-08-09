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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı

DHA

Berat Özdemir idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC´ye transfer olan Berat Özdemir, Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor maçı öncesi bugün gerçekleştirdiği antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Takımın sevilen oyuncusu Berat, alkışlarla uğurlandı. 
Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'un saat 19.00'da yapılan idmanına, takımdan ayrılan Berat Özdemir de geldi. Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye imza atan orta saha oyuncusu, idman öncesinde Süper Lig şampiyonluğunu birlikte yaşadığı takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Berat'a kısa bir teşekkür konuşması yaparak plaket hediye etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu tesislerden alkışlarla uğurlandı. 
"YOL HARİTALARI DEĞİŞEBİLİYOR"
Basına açık yapılan idman öncesinde gazetecilerle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, Berat'ın takımdan ayrılmasını, "Başarılarla dolu bir kariyeri var. Milli takıma gitmek derseniz, milli takımı da yakaladı. Şampiyonlukta da önemli katkı sağladı. Bazen hayatın içinde farklı gelişmeler olabiliyor. Bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası oldu. İki tarafın da karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Hayırlısı olsun" dedi.
"AHMETCAN BURADA"
Takımın genç yıldızlarından Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olacağı yönündeki iddiaları ise Avcı, "Şu an için Ahmetcan burada antrenmanda" şeklinde yanıtladı. 
CORNELIUS'TA KAS SPAZMI
Sohbetin ardından Abdullah Avcı eşliğinde çalışan bordo mavililerde takımın golcüsü Cornelis kas spazmı yaşaması nedeniyle idmana çıkmadı. Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarının ikinci gününde ayrıca sakatlıkları süren Peres, Hamsik, Hüseyin ve Serkan da antrenmanda yer almadı.
Trabzonspor, 12 Ağustos Cuma günü sahasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın akşam 19.00'da yapılacak idmanla sürdürecek. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Berat Özdemir'in Trabzonspor idmanında vedalaşması 
İdmandan görüntüler
Abdullah Avcı´nın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-09 21:15:33

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