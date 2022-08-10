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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da erken fındık hasadı

DHA

Trabzon´da erken fındık hasadı


Aleyna KESKİNSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındıkta hasat dönemi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başladı.
Doğu Karadeniz´de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle üreticiler, 13 Ağustos olarak belirlenen tarih öncesinde fındık hasadına başladı. Erken olgunlaşan ürünlerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, akşam saatlerine kadar bahçelerinde fındık topluyor. İşçilerin günlük yevmiyesinin 300 lira olması nedeniyle kimi üretici ürününü kendi imkanlarıyla toplarken kimi ise işçi tutuyor. 
Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticileri, erken olgunlaşan ürünlerini imece usulü topluyor. Aynı bahçenin mahsulünü paylaşan kardeşler, bir yandan yardımlaşarak fındık toplarken diğer yandan atma türkü söylüyor.
'HEM FINDIK KALİTESİ HEM HAVALAR İYİ'
Kardeşleriyle fındık hasadı yaptıklarını söyleyen Aslı Halimesoğlu, "Çevremizdekiler hasada girince biz de girdik. Aslında fındık tam olmadı ama mecburuz. Kendi imkanlarımızla topluyoruz. İşçiye günlük 300 TL yevmiye istiyorlar. Biz de kardeşler bir araya gelip topluyoruz" dedi.
Mahsulün az olmasına rağmen bu yıl bereketli olduğunu söyleyen İbrahim Bayram, "Fındığımız az olduğu için toplamamız en fazla 3 gün sürer ama bu sene fındık bereketli oldu. Zamanında toplamış olsak daha verimli olurdu. Topladıktan sonra harmanda kurutacağız, devir daim yapacağız. Az olduğu için ya patosa çıkaracağız ya da elimizle çıkaracağız. Geçen yıl fındığı kurutamadık, yağmurda kalınca kararmıştı. Bu sene hem fındık kalitesi iyi hem de havalar iyi" diye konuştu.
Birgül Bayram da "Fındık toplamak zor. Dala asılıyoruz. Yere düşmüyor, düşeni de yerden alıyorsunuz. Çoğu yerde bitirdiler. Biz dün başladık" dedi.
'ERKEN TOPLAYIP HARMANA SERDİK'
Yengesine yardım etmek için fındık topladığını söyleyen Engin Birinci ise "Yengem yüksek tansiyon ve şeker hastası. Toplayamadığı için yardıma geldim. Atma türkü söylüyoruz, gülüp, eğleniyor, ailece topluyoruz" diye konuştu. 
Fındık hasadı yapan mahalleliden Yusuf Kurt da "Havanın sıcak gitmesi nedeniyle fındıklar biraz haşlandı. Bazı kesimlerde fındıklar dökülmeye başladı. Bu kez de erken toplayıp harmana serdik. Çuvallarla getirip döktük. Harmana serip güneşlendikten 2-3 gün sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafına da birkaç gün güneş vurduktan sonra toplayıp patosa vuracağız sonra da tane halinde kurutmaya çalışacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL
2022-08-10 09:17:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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