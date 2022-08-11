Trabzonspor´un yeni transferi Bardhi, kente geldi

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor´un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Enis Bardhi sözleşme imzalamak için Trabzon´a geldi.
Bordo-mavililerin İspanyol ekibi Levante´den transfer etmek istediği Enis Bardhi, sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajerleriyle birlikte Trabzon Havalimanı´na saat 14.00´te özel uçakla gelen Makedon oyuncu havalimanı çıkışında açıklama yaptı. Bardhi, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yapılacak çok az işlem kaldı. Sonrasında hocalarım ve takım arkadaşlarımla buluşacağım. Şampiyon takımın parçası olmak çok büyük gurur. Şampiyonlar Ligi´nde oynamak büyük bir motivasyon benim için" dedi.
Trabzonspor´un yeni transferi Bardhi, menajerleriyle birlikte kendisini bekleyen özel araca binerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Enis Bardhi´nin çıkışı
-Bardhi´nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-11 14:42:07
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