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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

DHA

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 2´nci haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının taktik idmanını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.  Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda sahasında oynayacağı ilk maç olan Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yarın oynanacak maçın taktik idmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yerine Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.Hollanda ekibi Ajax´a transferinde sona gelinen Ahmetcan Kaplan ve kas spazmı nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Cornelius, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Kente bugün gelerek sağlık kontrollerinden geçen ve resmi sözleşmeye henüz imza atmayan yeni transfer Enis Bardhi ise idmanda yer almadı.
Trabzonspor, Süper Lig´in 2`nci haftasında Atakaş Hatayspor ile saat 21.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-11 21:18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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