Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi´yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Levante´den transfer edilen Enis Bardhi ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak İspanyol ekibine 3 yılda 3 taksit halinde toplam 3 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.
1 YIL OPSİYONLU TOPLAM 4 YIL
3+1 yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya ise 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 futbol sezonu için de 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerine de hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-12 13:07:02
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