Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı

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TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Edin Visca, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı. Oyuna devam edemeyen Bosna Hersekli yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada filmi çekilen Visca'nın sol kol pazu kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Başarılı kanat oyuncusunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.GÖRÜNTÜ TAKİBİ YAPILIYORDHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2022-08-12 22:46:54



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