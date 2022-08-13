Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından



Avcı: Şampiyon takım devam ediyor

Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım devam ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2´nci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Edin Visca´nın durumu hakkında bilgi veren Avcı, "Edin Visca, futbolun içinde sporun içinde olan talihsiz bir durumu yaşadı. Çok iyi bir profesyonel takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz" dedi.

Maça ilgi gösteren taraftarlara teşekkür eden teknik direktör Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım devam ediyor. Takımlarına verdiği pozitif destek sürüyor. Onlar bu desteği vermeye devam etsinler. Onlara bir kez daha Cuma akşamı stadyumu doldurdukları için bıraktıkları yerden devam ettikleri teşekkür ediyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferlerimiz" diye konuştu.

"KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, "Topla geniş alanda oynayan takım. Şu ana kadar ki en geniş alanda oynayan takım. Hedefimiz şuydu, Erce ile üçlü kuruyorlar, bekleri derinde oynuyorlar. Biz de burada baskı kurup pozisyon yaratmaya çalıştık ve ilk 25 dakikada bunu çok iyi yaptık ama pozisyon değerlendiremedik. Bugün attığımız şut, gol beklentisi son derece yüksek. Niye yapamadık, geniş alanda oynayan takımlara topu 2. 3. Pastan sonra kaybedip topun peşinde koşmak bizim gibi takımlar için doğru değil. Rakibin bir fantastik vuruşun dışında genelde pozisyon vermedik. İkinci yarı değişiklik sonrası daha fazla topa sahip olma ve daha fazla pozisyon ve Ömür´ün attığı gol. Daha fazla atabileceğimiz gol var. İki maç 6 puan ve gol yemedik devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Türk futbolu ve bizim adımıza Kopenhag müsabakası var. Ona yarından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hem maddi, hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Oyuncularımı başladığım yerde kazanarak devam edeceğiz. Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"VİSCA SÜRECİNİ NET BİLEMİYORUM"

Edin Visca´nın sakatlığı nedeniyle transfer planlamasında değişiklik yapılabileceğine işaret eden Avcı, "Edin Visca´nın durumu çok ekstra bir durum. Devamlı yazdığın oynadığın, oynattığın bir oyuncu. Yarın bir sağlık ekibiyle konuşup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Marek bizim oyun planımızın en değerli taşlarından bir tanesi. Transferle ilgili 1-2 tane eksiğimiz vardı. Birini aldık ama yeni fırsatlar da çıkabiliyor. Şimdi stoper konusu var. Bugünden sonra yeni bir değerlendirme daha yapacağımı düşünebilirsiniz. Edin Visca´nın 3 ay mı olacak 6 ay mı olacak. Sürecini çok net bilemiyorum. Ona göre bir planlama yapacağız. Çalışmaya devam en iyisini yapmaya devam. İhtiyaç duyulan yerlere takviye için başkanımız da yöneticilerimiz de destek veriyor. Yarından sonra daha net bir karar verebilirim" dedi.

"YARATICI BİR OYUNCU"

Yeni transfer Bardhi hakkında değerlendirme yapan Avcı, "Enis Bardhi takımımıza katıldı. Kendisiyle de bir görüşme yaptım. Özel bir performans hocasıyla çalıştı. Levante takımından antrenman bilgilerini aldık. 8 ve 10 oynayabilen, set oyunu da oynayabilen duran top da kullanabilen yaratıcı bir oyuncu. Hem lig hem şampiyonlar liginde pozitif rekabette bize yardımcı olacak bir oyuncu" diye konuştu.

"BARTRA OYUN FELSEFESİNE UYGUN BİR OYUNCU"

Teknik direktör Avcı, gündemdeki Bartra transferiyle ilgili olarak ise, "Stoper konusu duruyor. Benim talep ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu. Çok önemli kariyeri olan çok önemli kupaları olan oyun felsefesine uygun bir oyuncu. Maçtan çıktığım için olup olmadığını bilmiyorum ona göre değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

SERKAN ÖZBALTA: TERTEMİZ BİR MÜSABAKA OLDU

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Serkan Özbalta, ligin son şampiyonu olan Trabzonspor´a karşı oynadıklarının bilinciyle oyun planı hazırladıklarını söyledi. Özbalta, "Kendine özgüveni ciddi manada yüksek, oturmuş bir kadronun üzerine güçlü takviyeler yapmış bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Hatayspor olarak 2 seneden beri ciddi bir başarı gösteriyoruz. Ligde iyi şeyler yapıyor organize oyunlar oynuyoruz. Buraya gelirken de Trabzonspor´un bize bazı oyuncularıyla savunma bloğumuzda sıkıntılar yaşatacağını biliyorduk. Bence Trabzonspor´un ilk 30 dakika ekstra bir oyunu olmadı. Oyuncuların aklı Salı günü oynayacakları maçta da olabilir. Maçın sonuna kadar iyi bir oyun oynadık. Bazen ceza sahasına girdiğinizde kaleye şut atmazsınız ama daha tehlikeli pozisyonlar üretebilirsiniz. Bizim bugün buna yakın 5 tane pozisyonlarımız vardı. Son vuruş veya tercih karar vermeyi yapabilseydik buradan galip bir şekilde dönebilirdik. Bunun farkındayız" dedi.

"HAKEMLER KESİNLİKLE KONUŞULMAMALI"

İyi bir mücadele sergilediklerini belirten Özbalta, "Bugün 3 veya 1 puan alabilirdik. Yediğimiz 1 gol var. hakemler kesinlikle konuşulmamalı ama ben 4´üncü hakeme bilmediğim için şunu sordum. Oyuncumuz Vranjes´i oyun durduğunda dışarıda sakatlık varken 2 tane oyuncumuzu oyuna alacaktık ama oyun durdurulmadı. O pozisyonun sonunda gol geldi. Bu bir mazeret değil kesinlikle ama sadece bunun merakı içindeyim. Normalde 2 tane oyuncumuzun oyun durmuşken girmesi lazımdı. Durumu izleyip kendi içimizde paylaşacağız. Onun dışında memnunum. Tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor´u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da bu turu geçip Şampiyonlar Ligi´ne katılırlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı açıklamaları

-Serkan Özbalta açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN-Selay SAYKAL

2022-08-13 00:48:43



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