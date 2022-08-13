Trabzonspor´dan Visca açıklaması

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında kolundan sakatlanan Edin Visca'nın sol kol humerus kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Halil Polat, "Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca´nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-13 11:25:19



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