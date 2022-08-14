Enis Bardhi, Trabzonspor´da ilk idmanına çıktı



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig´in 2´nci haftasında Atakaş Hatayspor´u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı olan FC Kopenhag karşılamasının hazırlıklarına başladı. Bordo mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışması yaptı. Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

BARDHI TAKIM ARKADAŞLARIYLA İLK İDMANINDA

Trabzonspor´un Levante´den transfer ettiği Enis Bardhi, takım arkadaşlarıyla birlikte ilk idmanına bu akşam çıktı. Gıda zehirlenmesi yaşadığı için Atakaş Hatayspor maçında forma giymeyen Dorukhan Toköz, FC Kopeghag maçı hazırlıklarında yer aldı.

HAMSIK´TEN ZİYARET

Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca ile sakatlıkları süren Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen idmana katılmadı. Kas yaralanması nedeniyle tedavi gören Marek Hamsik ise tesislere gelerek takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-14 00:21:46



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