Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca´nın ameliyat olduğunu açıkladı.
Süper Lig´in 2´nci haftasında Atakaş Hatayspor´la sahasında karşılaşan Trabzonspor´da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Visca´nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, Visca´nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında bordo mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-14 15:19:36
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