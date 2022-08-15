Marc Bartra resmen Trabzonspor'da

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, İspanyol oyuncu Marc Bartra´yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, oyuncunun kulübü Real Betis´e 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde 1 milyon 250 bin Euro ödeme yapacak.
Trabzonspor, Real Betis´te forma giyen Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin Euro, her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin Euro prim ödeyecek. İspanyol yıldızın menajerine de, Bartra´ya ödenecek brüt ücretin yüzde 5´i kadar ödeme yapılacak.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-15 00:58:53
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