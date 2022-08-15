Trabzonspor´da İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir" denildi.

Öte yandan 2021-22 sezonu başında Çaykur Rizespor´dan Trabzonspor´a transfer olan Köybaşı, bordo mavili takımda, fazla forma şansı bulamamıştı. 33 yaşındaki sol bek, Trabzonspor kariyerinde 13 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri mücadelesinde forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2022-08-15 17:13:12



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