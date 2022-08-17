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Kopenhag - Trabzonspor: 2-1

DHA

Kopenhag - Trabzonspor: 2-1


Selay SAYKAL / KOPENHAG(Danimarka),(DHA)-
STAT: Parken 
HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennet
KOPENHAG: Ryan Diks (Dk. 81 Ankersen), Vavro, Khocholava, Kristiansen, Zeca, Haraldsson (Dk. 67 Boving), Lerager, Falk (Dk. 89 Stamenic), Claesson, Pep Biel (Dk. 81 Dk. Johannesson)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen, Denswil (Dk. 58 Bartra), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 58 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Dorukhan), Bakasetas, Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Trezeguet, Cornelius
GOLLER: Dk. 9 Claesson, Dk. 49 Lerager (Kopenhag), Dk. 79 Bakasetas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Lerager, Vavro (Kopenhag), Kouassi, Bakasetas, Djaniny (Trabzonspor)
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk olduğu Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Claesson ve 49'uncu dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79'uncu dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 24 Ağustos Çarşamba günü Trabzon´da oynanacak.
9´uncu dakikada gelişen Kopenhag atağında ceza sahası önündeki Claesson, solda ilerleyen Falk´a pasını verdi. Falk´ın ceza sahasına gönderdiği topla yeniden buluşan Claesson sağ ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-0.
30´uncu dakikada Trabzonspor´un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası dışındaki Denswil´in kafa vuruşunda top savunmadan sekerek yükseldi. Kaleci Ryan yere inen topu yumrukla ceza sahası dışına gönderdi. Yüksekten gelen topa Larsen´in gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
36´ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topla buluşan Falk´ın şutunda top Uğurcan´ın kucağında kaldı.
49´uncu dakikada Kopenhag´ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının uzak köşesine gelen topa ayak uzatan Lerager´in dokunuşunda top kale cizgisinde Larsen'i de aşıp, ağlara gitti: 2-0.
52´nci dakikada soldan ceza sahasına ilerleyen Djaniny´nin Cornelius´a verkaçı sonrasında Djaniny topu ceza sahası içindeki Abdülkadir´e havalandırdı. Abdülkadir´in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
61´inci dakikada Bakasetas´ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
76´ncı dakikada köşe vuruşunu kullanan Bardhi topu ön direkte bulunan Djaniny´ye gönderdi. Djaniny´nin kafa vuruşunda topu kaleci çıkardı. Kaleciden dönen topa vuran Bardhi´nin vuruşunda top kaleci Ryan´da kaldı.
79'uncu dakikada Bakasetas´ın ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top Khocholava´nın ayağına çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Kopenhag´ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk müsabakasında Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca, Kopenhag kadrosunda yer almadı.
DORUKHAN YEDEK KULÜBESİNDE
rabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag karşısında orta saha diziliminde değişikliğe gitti. Taraftarların ilk 11´de görmeye alıştığı Dorukhan Toköz, Kopenhag maçına yedek kulübesinde başladı. Dorukhan karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Abdülkadir'in yerine oyuna girdi. 
VISCA YERİNE KOUASSI
Abdullah Avcı, Kopenhag karşısında Süper Lig´de oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolundan sakatlanan Edin Visca yerine sağ kanatta Jean Evrard Kouassi´yi ilk 11´de değerlendirdi. Gol yollarında aradığını bulamayan Kouassi ikinci yarıda yerini Djaniny´ye bıraktı.
CORNELIUS ETKİLİ OLAMADI
Trabzonspor´un golcüsü Andreas Cornelius, eski takımı Kopenhag karşısında ilk 11´de maça çıktı. Danimarkalı oyuncu, karşılaşmada gol yollarında istenilen performansı sergileyemedi.
BARDHI VE BARTRA İLK KEZ FORMA GİYDİ
Trabzonspor´un geçtiğimiz günlerde transfer edip Kopenhag maçına yetiştirdiği Marc Bartra ve Enis Bardhi, Danimarka ekibi karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Her iki oyuncu da maçın ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayla boy gösterdi.
BAKASETAS VİSCA´NIN FORMASINI ÖPTÜ
Trabzonspor´un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Anastasios Bakasetas, gol sevincini sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan takım arkadaşı Edin Visca´nın formasını tribünlere göstererek yaşadı. Golünü takım arkadaşına hediye eden Bakasetas, Visca´nın formasını öptü.
AHMETCAN SON MAÇINDA
Hollanda ekibi Ajax´a imza atmaya hazırlanan genç stoper Ahmetcan Kaplan, son kez bordo-mavili ekibin kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, Kopenhag maçında yedek kulübesinde bekledi. 
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Bordo mavili taraftarlar, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşatan takımlarını Danimarka´da yalnız bırakmadı. Türkiye´den giden ve çeşitli ülkelerde yaşayan gurbetçilerin de aralarında bulunduğu 2 bine yakın taraftar, maç öncesinde stadyum önünde toplanarak eğlendi. Maç saatinde tribünleri dolduran binlerce taraftar zorlu maçta takımlarını tezahüratlarla destekledi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-17 00:42:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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