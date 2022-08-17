

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag´a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Oyunun hakkı mağlubiyet değildi. Her detayı ikinci maçta daha iyi kullanıp gruplarda olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçının ardından açıklama yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, takımın dominant bir oyun sergilediğini ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

"DOMİNANT OYNAMAYI PLANLADIK"

Maçın ilk yarısında iki gol pozisyonunun kaçırıldığını söyleyen Avcı, "Atmosfer çok güzeldi ve baskı oluşturacağını biliyorduk. Oyun olarak rakibimizin en önemli silahlarından birisi, yüksek şiddette koşu yapmak, sert fauller ve duran toplar. Biz oyunu bugün başından sonuna kadar dominant ve topa sahip olarak oynamayı planladık. Oyun da böyle başladı. İlk yediğimiz gole kadar böyleydi. Ayağımızdaki toptan kaybetmemiz sonrası yediğimiz baskı gol oldu. Oyunda ilk yarının sonuna doğru genel olarak bizim üstünlüğümüz vardı ama rakibin de oyuna zaman zaman girip çıktığı bölümler oldu. İlk yarıda kötü pas ve kontrolden net kaçırdığımız 2 pozisyon vardı. Birisi Kouassi´nin birisi Trezeguet´nindi. İkinci yarıda da domine edeceğimizi biliyorduk. Bununla ilgili opsiyonlar çalıştık. Kötü bir taç ve peşinden olan korner geldi. Etkili taraftan duran topun devamında mağlup duruma düştük. Oyunun hakkı mağlubiyet değildi. Skor olarak kaybettik ama bir teknik adam olarak bugün sahadan çıktığımda oyun beni memnun etti" dedi.

"GRUPLARA KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Trabzon´da oynanacak rövanş maçını kazanacaklarına inandığını söyleyen Avcı, "Oyunun rövanşında muhteşem taraftarımız daha fazlasını yapacak. Daha fazla taraftar bizimle olacak. Bugün bunu hissettim. Play-off´tan çıkıp gruplara kalacağımıza inanıyorum. Rakipten fazla şut attık, daha fazla pozisyona girdik. Her detayı ikinci maçta daha iyi kullanıp gruplarda olacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren Antalyaspor müsabakasına hazırlanacağız, sonra Kopenhag maçına döneceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Skor olarak değil ama oyun olarak mutluyum. Oyun gelişerek devam edecek" diye konuştu.

"SAHADA DOMİNANT BİR OYUN VARDI"

Müsabakada oyuncu tercihleri sorulan Avcı, "Oyuna oyuncu üzerinden hiç bakmadım, bu bir organizasyon oyunu. Kouassi kenar oyuncusu, Djaniny değil. Dorukhan benim tercihim. Merkez orta sahada Siopis tek oynadığı ve Dorukhan hastalıktan çıktığı için. Djaniny de sakatlıktan çıkan bir oyuncu. Bugün dominant bir oyun vardı. Pozitif tarafından bakalım. Sol sağ stoperimiz oynadı bugün itibarıyla. Bartra ve Enis´i oyuna sokmamızla, teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın topa daha fazla sahip olup rakibi ceza sahasına itmesi bize pozisyonları yarattı. Gelen oyuncularının verilerini alıyoruz, ona göre plan yapıyoruz. Abdülkadir bence oyunda ikinci yarıda oyun içinde daha aktif oynadı. Oyunun bütününden memnunum. Tatmin edici, rakibi de ceza sahasına itici bir oyun oynadık. Bazen olur bazen olmaz. Trabzonspor parçada da bütünde de çalışıyor" diyerek sözlerini noktaladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-17 09:34:04



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