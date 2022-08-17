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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

DHA

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı


Selay SAYKAL / TRABZON(DHA)UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Frapot TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmanın ardından bugün kente döndü. 
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını Trabzon'da oynanacak rövanşa bırakan bordo mavililer, Süper Lig'e odaklandı. Trabzonspor, ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kopenhag maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.
AHMETCAN TRABZON'A DÖNMEDİ
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen idmana çıkmadı. Ajax'a transferinde son aşamaya gelinen genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da Trabzon'a dönmeyerek yeni kulübüne imza atmak için Danimarka'dan Hollanda'ya gitti.
Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını 19 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-17 23:10:56

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