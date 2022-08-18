Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada (2)

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ŞOFÖR, KAHVALTIDA YEDİĞİ DELİ BALDAN FENALAŞMIŞ

Trabzon´un Yomra ilçesinde, kırmızı ışıkta araçlara çarpan tur otobüsü şoförü Osman Nuri Kartal´ın, sabah kahvaltısında fazla tükettiği deli bal nedeniyle direksiyon başında fenalaştığı ortaya çıktı. Kartal'ın, polise verdiği ifadesinde, sabah deli bal yediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-08-18 17:15:48



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