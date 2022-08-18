Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferini açıkladı.

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fas ekibi FUS Rabat forması giyen Mountassir Lahtimi´yi 3+1 yıl süreyle transfer etti. Genç oyuncuya, 2022-23 sezonu için 300 bin Euro, 2023-24 sezonu için 325 bin Euro, 2024-25 sezonu için 400 bin Euro, opsiyon kullanılması halinde 2025-26 sezonu için 600 bin Euro ücret ödenecek. Faslı oyuncunun menajerine de, Lahtimi´ye ödenecek ücretin yüzde 5´i kadar ödeme yapılacak.

BONSERVİSİ 600 BİN EURO

Trabzonspor, Edin Visca´nın sakatlanması sonrasında transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak FUS Rabat kulübüne 600 bin Euro ödeyecek. Lahtimi´nin farklı bir kulübe transfer olması halinde ise, elde edilen gelirin söz konusu kulübe ödenecek miktarı düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 17´si kadar FUS Rabat´a ödeme yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-18 20:15:24



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