Ajax´a giden Ahmetcan Kaplan eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Düğün savaşa döndü! Bir bekçi şehit oldu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´dan Ajax´a transfer olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısında birlikte forma giydiği eski takım arkadaşları ve hocasıyla vedalaştı.

Trabzonspor´dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Ajax´a 5 yıllık imza atan genç Ahmetcan Kaplan, Trabzon´a dönerek veda ziyaretlerinde bulundu. 4 yıl önce futbol kariyerine başladığı Özkan Sümer Futbol Akademisi´ni ziyaret eden genç oyuncu, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ve birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Altyapı koordinatörü Cihan ve sporcu gençler, 19 yaşında Avrupa´ya transfer olan Kaplan´ı tebrik ederek kariyerine başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-21 16:09:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.