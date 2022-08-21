Yaylada kayalıktan düşen Suudi Arabistanlıyı jandarma kurtardı 

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yaylada dengesini kaybedip, kayalıktan uçuruma düşen Suudi Arabistan uyruklu S.S.S. (41), jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Hıdırnebi Yaylası'nda gezintiye çıkan Suudi Arabistan uyruklu S.S.S., yürüyüş sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunda ve bacağında kırıklar oluşan S.S.S., ekiplerin çalışması ile sedyeye alınıp, taşındı. İlk müdahale sonrası S.S.S., Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN
2022-08-21 16:19:52
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