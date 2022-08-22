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3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

DHA

3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRANZON'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38) için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen tutuklu Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Aklım başımdan gitti" dedi.
Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş´ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.
AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ
Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.
DAVA BAŞLAMADAN EŞİNDEN BOŞANDI
Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-08-22 09:37:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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