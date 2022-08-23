Abdullah Avcı: Yarın tarihi bir gün olacak



Abdülkadir Ömür: Hem Trabzon´a, hem taraftara, hem Türkiye´ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruzSelay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın sahasında konuk edecekleri Kopenhag maçına odaklandıklarını söyledi. Avcı, "Umarım yarın Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisi olacak. Bunun karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde yarın oynanacak Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Avcı, Danimarka´da oynanan ilk maçta alınan 2-1´lik mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini söyledi. Kopenhag ile oynanan ilk maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "1 hafta önce Kopenhag´da çok güzel bir ortamda bütün planlarımızı yaparak sahaya çıktık. Oyunun gole kadarki olan bölümünde oyun organizasyonu iyi gidiyordu. Bireysel hatadan yediğimiz goldü. Sonrasında oyun, devre bitene kadar her iki takım için de dengeli gitti. Sonrasında da Kopenhag´ın en golcü taraflarından biri olan duran toptan ikinci golü yedik. İkinci 45 dakikada domine bir oyun oynadık ve Bakasetas golünü attı. Oyun olarak kazandığımız fakat skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu" diye konuştu.

`UMARIM YARIN TARİHİ BİR GÜN OLACAK´

Yarın akşam oynanacak karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Avcı, "Yarın akşam burada muhteşem Trabzonspor taraftarının geçen yıldan bu yana bize verdiği pozitif destekle beraber şampiyonlukla beraber milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden, tekrar örnek olarak, rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak, oyuna müdahil olmadan oyuna destek vermesini bekliyoruz. Yarınki rakibimiz ilk maçta da olduğu gibi bizi bekleyen bir takımdı ikinci bölgede. Rakip özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş, topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz. Duran topa dikkat edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Yarın zihnimiz taze şekilde yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, kulüp bunu hak ediyor. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu süreye dikkat etsinler. 3-0 bir anda 3-2 oluyor, santim santim hesapladık böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisi olacak. Bunun karşılığını almak istiyoruz" dedi.

`BAKASETAS´IN DURUMU BELİRSİZ´

Sakatlıklar hakkında son durumu açıklayan Avcı, "Marek Hamsik´in tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle olmayacak. Bruno geçen sene aşil tendonu kopmuştu. Serkan ve Hüseyin´i biliyorsunuz. Edin´in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimiz süreçte Bakasetas´ın geçen hafta oldu. Bu akşam tekrar bakacağız ama zor olur diye düşünüyorum. Bu akşam durumu daha net olur diye düşünüyorum. Peres şu an Brezilya´da. Sürecini geldikten sonra değerlendireceğiz. Dün lisansı çıkan oyuncumuz Lahtimi´yi de, ilk Şampiyonlar Ligi maçında olmadığı için yarın değerlendiremiyoruz" diye konuştu.

`KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YOK´

Kopenhag ile oynanan ilk maç ve ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan kayıpların bireysel hatalar nedeniyle olduğunu ifade eden Avcı "Konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek parçalar. Bazen üst üste gelebilir. Antalya maçında olduğu gibi. Enteresan bir durum yaşadık. Bireysel olarak da bunun üzerinde çalışıyoruz. Konsantrasyondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

`BARTRA VE BARDHI YARIN SAHADA OLACAK´

Takımın son transferlerinden Marc Bartra ve Enis Bardhi´nin takıma çabuk adapte olduğunu söyleyen Avcı, futbolcuların performansını, "İki oyuncumuz da son derece iyi gidiyor. Transfer etmeden önce ve ettikten sonra bulundukları kulüplerden bütün antrenman ve sakatlık verilerini, hazırlık maçları verilerini alarak, oyuncularla planlama yapıyoruz. Aynı planlama üzerinden gittik. Yarın aksilik olmazsa ikisinin de sahada olacağını düşünüyoruz" diyerek değerlendirdi.

`GALATASARAY İLE İLGİLİ GRAM DÜŞÜNCE YOK´

Yarın oynanacak Kopenhag maçına odaklandıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"En önemli maç, önündeki maçtır. Galatasaray ile ilgili bir gram ne çalışma ne konuşma oldu. Bir maç kaybedildiği zaman kafalar orada mı burada mı deniliyor. Bunların zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. Süreçte sakarlıklar var. Oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu değişmeyecek. Transfer devam ediyor. Şu an itibariyle bir kısmını izleme komitesi ve biz de çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışıyor."

`GEÇEN HAFTA İLETİŞİM KOPUKLUĞU YAŞADIK´

Oyun formasyonunda değişiklik yapmayı düşünmediğini söyleyen Avcı, "Formasyon olarak öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki, bazen santimler, adımlar bile önemli oluyor. Bunu ekip olarak fazla yaşıyoruz. Hatta bazen kendimi `acaba çok mu sıkıyorum oyuncuları´ diyorum. Geçen hafta iletişim kopukluğu yaşadık ve 5 dakika topu alamadık. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

'AHMETCAN İÇİN HARİKA BİR DURUM'

Ahmetcan Kaplan´ın Ajax´a transfer olmasına yönelik soru üzerine, transferden dolayı mutlu olduğunu anlatan Avcı, "Ahmetcan için Trabzonspor altyapısında herkese verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şunu söylemiştim: harika bir fiziği var, verdiğini alabiliyor ve bu çocuğun Trabzon´un yüzü olması gerekiyor. Ahmetcan için harika bir durum ve çok mutluyuz. Bunun sayısını çoğaltmak amacımız. Onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok nasihatte bulunduk. Kendini geliştirmesi gereken çok şey var sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi" diye konuştu.

`ABDÜLKADİR ÖMÜR: ÜMİTSİZ DEĞİLİZ"

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de, yarın kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Ömür, "Geçen hafta talihsiz bir sonuç almıştık. Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Futbol bir taktik savaşı ve her anı doğru oynamamız gerekiyor. Çok basit hata yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Hem Trabzon´a, hem taraftara, hem Türkiye´ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ümitsiz değiliz. Çok kötü bir skorda da değiliz. Maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür´ün açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-08-23 19:22:49



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