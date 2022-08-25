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Trabzonspor - Kopenhag maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Kopenhag maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Kopenhag ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu beraberliğin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup açıklamalarda bulundu.
Sonucu ve karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "İlk ve ikinci maçta hem oyun olarak, hem rakip ceza sahasına fazla girme, topa fazla sahip olma ve şut sayısına bakarsak rakibe fazla pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her iki maçta da her şeyi sonuna kadar denedi. Kazanıp Şampiyonlar Ligi´ne gruplarda devam etmek istiyorduk. Zaman zaman bütün planları uygulayarak özellikle bekleri derinliğe yolladık. Kenar orta sayısı da girdiğimiz pozisyon sayısı da fazla ama girdiğin pozisyonlardan bazılarını değerlendirmen gerekiyor. Yoksa cezalandırılabiliyorsun. Rakip o anlamda iyi bir savunma verdi. Fizik kalitesi daha yüksek bir takım. Onları tebrik ediyoruz. Nem oranı çok yüksekti iki maç için de. Oyuncuların fizik kalitesine çok etki etti. Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi ama elendik. Taraftarımız oyunun başından bir bölüme kadar çok destek verdiler. Sonrasında bazen onların da duyguları karışabiliyor. O anlamda oyuncuya da oyuna da oyunun süresine de gidişatına da biraz daha hoşgörü bekliyorum. Geldikleri ve destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yolumuz Avrupa Ligi´nde devam edecek. Taraftarımızdan hoşgörü bekleyerek Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz" dedi.
"İLK MAÇTA 10 DAKİKADA 10 FAUL YAPTILAR"
Rakip takım hocasının, Trabzonspor'un kendilerine karşı yakın temasa giremediği yönündeki değerlendirmeleri hatırlatılan Avcı, "Bence bu seviyede 5-6 tane pozisyona girmek maksimalde iyidir, 5-6 pozisyona girdik. Biz kendi ligimizde top rakipteyken oynayan değil, bizdeyken oynayan bir takımız. Top bizdeyken temas yapma gibi bir durumumuz oluşmaz. Kopenhag ile ilk maçımızı oynadığımızda ilk 10 dakikada 10 tane faul yapmışlardı. İkinci yarıda toplamda 7 tane yapabildiler. Çünkü topa sahip olduğumuzda fiziksel etkide bulunamamışlardı. Oyunu onun üzerinden anlatamayız. Biz bugün pozisyon olarak da, kenar orta olarak da, rakip ceza sahasına girme olarak da üstün oynadık. Sadece topu içeri geçiremedik. Topu içeri geçirebilsek oyunun senaryosu başka olurdu. Bu tür müsabakalarda son dakikalarda bile atsan farklı yöne gidebiliyor. Oyun disiplinine sadık kalıp oynaman gerekiyor" diye konuştu.
"BU TÜR ŞEYLERE GÜLÜYORUM"
Avcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında `hoca formsuzluğu´ yaşadığı şeklindeki eleştiriler olduğu ve bugünkü sonuçla kulüpteki kredisinin azaldığı sorusunu, "Bu tür şeylere gülüyorum. 1 buçuk senede harika işler yaptık. Benim burada yolum uzun. 1-2 maçla bu olmaz. Kum saati denilen şey ne ise bilmiyorum. Formsuzluk neye göre onu da bilmiyorum. Ben kulübü takımı nasıl geliştiririm diye çalışıyorum. Burada gerçek olan Trabzonspor´dur. Onu daha nasıl daha iyi hala getiririz diye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı.
BAKASETAS´IN DURUMU
Bakasetas´ın ikinci yarıda oyuna dahil olmasına yönelik soru üzerine Avcı, "Bakasetas'ı risk alarak attık sahaya. Çok yaptığım bir durum değil ama çok istediğimiz bir şeyi belki onun vuruşlarıyla çevirebiliriz diye umduk. Visca yok, Hamsik yok, Bakasetas yok. Baka´nın sakatlığı umarım ilerlememiştir. Ayağında en son buz vardı" ifadelerini kullandı.
THORUP: ZAYIF YÖNLERİNİ BİLİYORDUK
Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ise karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Trabzonspor´a karşı oynadıkları her iki maçta da etkili olduklarını belirten Thorup, "İki maçta da rakip takımı sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi´ne kaldığımız için mutluyuz. Skor bizi mutlu etti. Rakibimizin zayıf ve güçlü yönlerini biliyorduk. Yakın temaslı oyun oynamadığını biliyorduk ve buna göre oynadık. Kalecimiz özellikle ilk devrede çok iyi kurtarışlar yaptı. Bütün planlarımız olduğu gibi işledi" dedi.
Takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan soruyu Thorup, "Geleceğimle ilgili şüpheler olduğu konusu dün de sorulmuştu. Bugünkü maç önümüzdeki dönemdeki umutlarımı artırdı. Böyle bir turnuvada bulunmak, yarışın içinde olmak benim için önemli. Takımım bunu başardığı için çok mutluyum" şeklinde yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Jess Thorup'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR
2022-08-25 02:10:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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