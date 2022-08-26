Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TRABZON, (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde, otomobili ile drift yapan sürücüye, 9 bin 125 TL cezası kesilirken, ehliyetine de el koyuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene'deki caddede otomobili ile drift yapan sürücüyü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Ekipler, yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak´ suçlarından 9 bin 125 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-08-26 12:10:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.