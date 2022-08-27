Umut Bozok Trabzonspor´da

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi´nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi´nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok´un transferi konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig´den Galatasaray´ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-27 13:59:41



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