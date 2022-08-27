Trabzonspor´un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un Ajax´tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.

Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar´ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-27 14:21:41



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