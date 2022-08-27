Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'da kas yaralanması

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesinde kaleci Uğurcan Çakır'ın karın bölgesinde kas yaralanması olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır´ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Takımın as oyuncusu başarılı eldiven, sakatlığı nedeniyle yarın akşam oynanacak Galatasaray maçında kalede olmayacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-27 19:34:33
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