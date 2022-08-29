Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

DHA

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın derbiye yakışır bir mücadele olmadığını söyledi. Basit top kayıpları yapıldığını ve oyundan memnun olmadığını belirten Avcı, "Geçişlerde yapamadığımız final pasları vardı. Beraberlik gibi gidiyordu. Dalgalı bir oyundu. Oyundan çok memnun değiliz. İyi bir derbi maçı değildi. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. 11 kişinin yarısını yazsan, oyuncuların 5'i bizimle değildi sakatlıktan dolayı. Kaptan yoktu. Taha bugün onu aratmadı. Marek yok, Ömür'ün ağrısı oldu. Oyun organizasyonuyla bir şekilde ayakta kalmaya çalıştık. Kazanmak istiyorduk taktiksel anlamda iyi bir maç değildi. Rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka yaptık" dedi.
"GELEN OYUNCULARA GÖRE TASARRUFUMUZ OLACAK"
Kadro kalitesini yükseltmek istediğini söyleyen Avcı, "3 kulvarda yarışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadık diye üzüldük ama Avrupa Ligi devam ediyor.  Bugün yarışan rakiplerimizdeki kadro kalitesini biliyorsunuz sayısal olarak. Sürekli rotasyonlar yapılıyor. Sakatlıklar nedeniyle benim böyle bir şansım yok. Bunu kaliteli şekilde artırmaya çalışıyoruz. Gelen oyunculara göre tasarrufumuz mutlaka olacaktır. Gbamin istediğimiz bir oyuncuydu. Lahtimi yatırım oyuncusu, antrenmanda iyi şeyler yapıyor ama zamanı var. Naci yeni geldi, antrenmana çıkmadı. Yarın bizimle olacak. Diğer bölgelerle ilgili rekabette neler yapabiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bence oyun olarak geçen seneden eğer mevcut kadroyla organizasyonu doğru yapabilirsek daha iyi oyunlar oynayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünce ve hedeflerde en ufak bir aksama yok. 22 aydır Trabzonspor takımı 80'den fazla maça çıktık. Toplam ligde 7 mağlubiyeti var ve devamlı üstüne koyarak, 3 kupa alarak, oyuncu satarak, hedeflerine devam ederek bir yarışma içinde. Avrupa Ligi, kupa ve Süper Lig devam edecek" ifadelerini kullandı.  
"FORVET TRANSFERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Genç kaleci Taha'nın performansını değerlendiren ve forvet transferi sorusunu yanıtlayan Avcı şunları söyledi, 
"3'üncü kalecimiz üniversite öğrencisi. Evvelki sene Başakşehir maçında görev almıştı. Rekabette ne kadar iyi olabilecek yerli oyuncu varsa katmaya çalışıyoruz. Taha da bunu veriyordu ve bugün resmi olarak ortaya çıkardı.  Forvet transferi konusunda çalışmalarımız sürüyor."  
"MAREK ÜMRANİYESPOR MAÇINDA OLABİLİR"
Sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı şöyle konuştu, 
"Uğurcan'ın Antalyaspor maçının son dakikalarında kasında yırtık oluştu. Kopenhag maçına iğneyle çıktı. Bu iğne 1 kez kullanılabiliyor. O nedenle ikinci bir iğne olma ihtimali yok. Ümraniyespor maçında durumuna bakacağız. Bakasetas ilk defa doku sakatlığı yaşadı. Kopenhag maçında sınırlarını zorlayarak oynadı. Maçlarda süre almak istiyor ama sakatlık ve tedavi sürecinde oyuncunun verimini düşüreceğimize onu geri çektik. Umarım Ümraniyespor maçında olabilir. Ömür'ün ağrısı vardı MR sonucunda bir şey çıkmadı ama ağrısı devam ettiği için tasarruf olarak geri çektik. Marek'te geçen seneki kas sakatlığı görünüyor. Belki Ümraniyespor maçında yüklemelerle birlikte olabilir. Edin haricinde Bruno, Serkan ve Hüseyin'in sakatlıkları geçen seneden kalanlar."
OKAN BURUK: KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ
Galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her iki takımın da amacı maçı kazanmaktı. Oyunu 90 dakika olarak değerlendirdiğimizde topa daha çok sahip olup, daha çok net pozisyona giren taraf bizdik. Rakibimizin hem uzun toplarla hem geçiş oyunuyla bulmaya çalıştığı pozisyonlar oldu. Biz hiçbir maça beraberlik için çıkmıyoruz. O nedenle kazanamadığımız için üzgünüz. Trabzon deplasmanı her takım için önemli ama bugünkü oyuna bakınca galibiyete daha yakın olan taraftık. Oyun olarak bundan önceki haftaya nazaran ikinci devre geçen maç daha iyi şeyler yapmıştık. Bugün de bunu geliştirdik" şeklinde konuştu.
"PENALTI POZİSYONU VARDI"
Hakemlerin maçta verdiği kararları eleştiren Buruk, "Çok net bir el pozisyonu vardı. 4 haftalık bölümde hakemler açısında çok mutlu değiliz ama bu mutsuzluğu bütün takımlar zaman zaman yaşıyor. Bunu konuşmayacağım ama telefondan gördüğüm kadarıyla bir pozisyon çok net penaltı pozisyonuydu" diye konuştu.
"MERTENS'İN PERFORMANSINDAN MUTLUYUZ"
Sacha Boey ve Mertens'i maçtaki performanslarını beğendiğini söyleyen Buruk, "Sacha bizimle devam edecek. Takımın bugün en iyilerinden biriydi. Mertens'in ise geçen haftaki maçta oyuna girdikten sonra etkisini hissettik. Bu hafta da maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda hem toplu hem topsuz oyunlarda iyi şeyler yaptı. Performansından mutluyuz. Çok geç katıldı bize. Yüzde 100 kapasitesini yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Okan Buruk'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-29 01:23:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından
Trabzonspor - Galatasaray: 0-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray: 0-0
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile ...
Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar
Trabzonspor-Galatasaray
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray
"Tonya 19. Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER "Tonya 19. Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" ...
Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi
YEREL HABERLER Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi
Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'da kas yaralanması
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'da kas yaralanması
Galatasaray, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ...
Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 ...
"Trabzon Akvaryum" 3 ayda 148 bin 133 kişiyi konuk etti
YEREL HABERLER "Trabzon Akvaryum" 3 ayda 148 bin 133 kişiyi konuk ...
Trabzonspor´un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´un son transferi Naci Ünüvar yarın imza ...
Umut Bozok Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Umut Bozok Trabzonspor´da
Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.