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Lucas Torreira: 1 puan önemliydi

DHA

Lucas Torreira: 1 puan önemliydi


Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Galatasaraylı Lucas Torreira, "Güzel maç verdiğimizi düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. 1 puan önemliydi bizim için." dedi. 
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve Trabzonsporlu Marc Bartra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
1 puanın kendileri için önemli olduğunu kaydeden Lucas Torreira, "Biz çok pozitif bir şekilde oynadık. Tabi şampiyon takım olduğu için çok kazanmak için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel maç verdiğimizi düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabi ki 1 puan kazandık ama 1 puanda önemliydi bizim için." diye konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DAHA İYİ OLACAĞIMA İNANIYORUM"
Performansını değerlendiren Torreira, "70'inci dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım" dedi.
BARTRA: YOĞUN VE ZOR MAÇ OLDU
Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra ise zor maç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 
"Çok yoğun ve zorlu bir maç oldu. Açıkçası böyle olacağını tahmin ediyorduk. Maça çıkmadan önce kolay olmayacağını biliyorduk. Üstüne bir de birkaç gün öncesinde yine burada yoğun bir maç oynadık. O maçta zor olmuştu. Arka arkaya böyle maçlar oynuyorsunuz. Hedefimiz 3 puan almaktı bugün. Taraftarlarımızı daha mutlu etmek isterdik. Geldiğim ilk saniyeden itibaren insanların bana olan sevgisini hissetmeye başladım. Soyunma odasına çıktığım ilk andan itibaren de sanki Trabzonspor ailesinden biriymişim gibi sanki uzun yıllar buradaymışım gibi davrandı herkes bana. Büyük bir kulübe geldim, buradaki beklentilerin ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Çünkü büyük kulüplerde oynadığınız zaman işleri en hızlı şekilde en iyiye çevirmek zorundasınız, her zaman kazanmak zorundasınız. Bende bunun bilincinde geldim ve ne kadar büyük bir yerde oynadığımı ve ne kadar büyük bir taraftarın önünde oynayacağımın farkındayım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bartra ve Torreira'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2022-08-29 01:34:52

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