Trabzonspor´da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 19.00´da idman yapan bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma, core, 5´e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Visca, Bakasetas, Peres, Hüseyin, Serkan, Hamsik, Uğurcan ve Abdülkadir katılmadı.

Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına 31 Ağustos Çarşamba günü yapılacak antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-29 22:47:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.