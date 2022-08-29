Trabzonspor´da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 19.00´da idman yapan bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma, core, 5´e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Visca, Bakasetas, Peres, Hüseyin, Serkan, Hamsik, Uğurcan ve Abdülkadir katılmadı.
Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına 31 Ağustos Çarşamba günü yapılacak antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-29 22:47:38
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