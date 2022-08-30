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Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da

DHA

Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Basel'den transfer etmek istediği genç stoper Emirhan Eraslan Trabzon´a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan´ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı´nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-30 16:53:52

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