Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Basel'den transfer etmek istediği genç stoper Emirhan Eraslan Trabzon´a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan´ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı´nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-30 16:53:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.