Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Basel'den transfer etmek istediği genç stoper Emirhan Eraslan Trabzon´a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan´ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı´nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-30 16:53:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.