Trabzonspor, Cornelius ayrılığını duyurdu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, golcü oyuncusu Andreas Cornelius´un Kopenhag´a transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre Danimarka ekibi, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Trabzonspor´a 6 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.
Trabzonspor´un şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Cornelius, geride kalan sezonda Süper Lig´de çıktığı 37 maçta 15 gol kaydederek ligin en fazla gol atan 4´üncü oyuncusu olmuştu. Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinde bulunmak üzere sabah saatlerinde Trabzon´dan ayrılarak Kopenhag´a gitti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-31 11:09:18
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