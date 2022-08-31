Trabzonspor, Cornelius ayrılığını duyurdu



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, golcü oyuncusu Andreas Cornelius´un Kopenhag´a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre Danimarka ekibi, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Trabzonspor´a 6 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Trabzonspor´un şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Cornelius, geride kalan sezonda Süper Lig´de çıktığı 37 maçta 15 gol kaydederek ligin en fazla gol atan 4´üncü oyuncusu olmuştu. Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinde bulunmak üzere sabah saatlerinde Trabzon´dan ayrılarak Kopenhag´a gitti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-31 11:09:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.