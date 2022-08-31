Andreas Cornelius Trabzon'dan ayrıldı



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´dan Danimarka ekibi Kopenhag´a transfer olan Andreas Cornelius, sabahın erken saatlerinde özel uçakla şehirden ayrıldı. Trabzon´a veda eden Cornelius havalimanında son kez görüntülendi.

Trabzonspor´a geçtiğimiz sezon başında katılan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Andreas Cornelius, bordo mavili takımın Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendiği rakibi Kopenhag´a transfer oldu. Futbol kariyerine Kopenhag´da başlayan ve play-off müsabakaları sırasında kulübün kendisiyle yeniden temasa geçtiği oyuncu, eski takımına dönmek istediğini Trabzonspor´a bildirdi.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Kulüplerin 6 milyon Euro bonservisle anlaştığı oyuncu, dün gece takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Danimarkalı golcü, Kopenhag kulübünün gönderdiği özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon´dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı´nda son kez görüntülenen Cornelius´u gören taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-31 11:32:22



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