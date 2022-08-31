Trabzonspor´da kabuk değişimi



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un Süper Lig´de şampiyonluk yaşadığı A takım kadrosu büyük oranda değişti. Sezon bitiminde bordo mavililere yeni transferler katılırken, yine ayrılıklar da yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, çeşitli nedenlerle çok sayıda oyuncuyla da yollarını ayırdı. Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılan yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam edecek olan bordo mavililerde, yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takımda kabuk değişimi oldu. Sözleşmesi feshedilen, kiralanan ve takıma yeni katılan oyuncularla birlikte Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk 4 haftasında Trabzonspor´un A takım kadrosu yeniden şekillendi.

BEKLENEN VE SÜRPRİZ AYRILIKLAR

Trabzonspor´da sezon bitimiyle beraber peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Şampiyonluk yaşanan sezonda ayrılığı gündemde olan Tymoteusz Puchacz, Antony Nwakaeme, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Enis Destan, Batuhan Kör, Salih Kavrazlı ve Gervinho ile yollar ayrıldı. Bordo mavililerin başarılı oyuncularından Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve son olarak takımın golcüsü Andreas Cornelius´un vedası, bordo mavililerin sürpriz ayrılıkları arasında yer aldı.

YENİ SEZONDA TAKIMDA YENİ YÜZLER

2022-23 sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor´da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Mahmoud Trezeguet, Enis Bardhi, Marc Bartra, Mountassir Lahtimi, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar takıma katılan yeni isimler arasında yer alıyor. Şampiyonluk sezonunda takımda kiralık olarak bulunan Stefano Denwsil de, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilerek yeni sezon kadrosunda varlığını sürdürecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Transfer sezonunun bitimine 8 gün kala bordo mavililer transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan'ı resmi görüşme yapmak üzere kente getiren bordo mavililer, hücum gücünü artırmak için Umut Bozok'u da renklerine bağlayacak. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Bozok, bugün saat 15.30´da kente gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor ayrıca Artem Dovbyk'i de transfer etmek istiyor.

DURUMU BELİRSİZ OYUNCULAR

Trabzonspor´da aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yeni sezondaki varlığı tartışmalı olan Bruno Peres´in Trabzon´da yapılacak geniş kapsamlı sağlık kontrolünün ardından bordo mavili takımdaki durumu netleşecek. Geçen sezonda sakatlanarak sezonu kapatan Edgar Ie ile kronik sakatlığı nedeniyle yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen Andres Trondsen´in durumu ise belirsizliğini koruyor.

TRANSFER İDDİALARI

Öte yandan Trabzonspor´da kadro dışı olan Fode Koita haricinde Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi ve Manolis Siopis´in de ismi transfer iddialarıyla anılıyor. Trabzonspor yine kanat oyuncusu Djaniny Semedo´nun sözleşmesinin uzatılması konusunda oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-31 13:53:27



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